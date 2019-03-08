الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستمكن الأهلي من الفوز على مضيفه القادسية في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.افتتح القادسية أهداف المباراة عند الدقيقة 31 عن طريق اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا ، وبعد مرور 6 دقائق تمكن اللاعب أديرلان سانتوس من أحراز هدف التعادل للأهلي، وفي الوقت بدل الضائع استطاع عمر السومه أن يخطف هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 94.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة في المركز الـ 5 ، بينما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الـ11.// انتهى //17:42ت م0091