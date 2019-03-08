الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساختتمت جمعية الإدارة الصحية بالرياض أمس, دورة تدريبية التي تحمل عنوان "أدوات ومبادئ قياس مؤشرات الأداء KPI’s لدى المنشآت الصحية" والمعتمدة بعدد 10 ساعات تعليم طبي مستمر, بحضور ما يقارب 70 متدربًا ومتدربة في مجال ممارسة الصحة.وتهدف الدورة إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 في تحسين أداء القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي, وذلك بوضع مؤشرات أداء لمعرفة النتائج السلبية والإيجابية، لخلق فرص تحسين للمنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بتجويد الخدمات الصحية في كسب مهارات تطبيق مؤشرات الأداء وتوثيق وتحديد المستهدفات والعقبات ومعرفة قياسها, وكيفية وضع أنظمة للتواصل والرصد وإعداد التقارير لها.// انتهى //17:43ت م0092