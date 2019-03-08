تبوك 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك أمس، فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م, الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, ودشنه وكيل الإمارة المكلف أحمد الحجيلي الأحد الماضي, بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية من خلال 26 جناحًا, بتبوك.وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري, أن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م, الذي أقيم تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" شهد العديد من الفعاليات المختلفة الموجهة لجميع الأعمار، حيث حرصت مديرية الدفاع المدني بتبوك على تخصيص أجنحة موجهه للأطفال في معرضها لهذا العام، لإيصال الرسائل التوعوية المتنوعة, بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وورش عمل صباحية ومسائية استهدفت زوار المعرض، وعمل مسابقات توعوية بقالب ترفيهي, وتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور خاصة الأطفال.وأضاف الشمري أن المعرض اشتمل على شرح مفصل عن أهمية كاشف الدخان الذي أطلقت حملته متزامنة مع افتتاح المعرض تحت مسمى حملة "كاشف الدخان لك أمان" وتوزيع عدد 400 كاشف دخان مجانيللزوار.وأشار إلى أن المعرض استقبل وعلى مدى خمسة أيام عددًا من وفود الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ومجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم بوجود مترجمين مختصين بلغة الإشارة، بالإضافة إلى عشرات المدارس, حيث بلغ عدد المدارس التي قامت بزيارة المعرض 417 مدرسة ما بين "بنين وبنات ورياض أطفال", ليصل عددهم إلى 5134 طالبًا وطالبًة, مبيناً أن إجمالي زوار المعرض بلغ ما يقارب 53 ألف زائر وزائرة.من جهته, قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني, شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة, ولوسائل الإعلام المختلفة وللجان العاملة والفرق التطوعية كافة على ما بذلوه من جهود متميزة كان لها الأثر في إنجاح الاحتفال.// انتهى //17:43ت م0093