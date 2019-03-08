الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات اللازمة للمضامير الخاصة بسباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، لاحتضان المرحلة النهائية التي ستنطلق منافساتها في الحادي عشر من مارس الجاري وحتى التاسع عشر منه، فيما سيكون السباق النهائي في اليوم الختامي الثالث والعشرين من الشهر ذاته.وأوضح المهندس عبدالله المري نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، أن الترتيبات تمت لاستقبال المرحلة النهائية من السباق على أكمل وجه، سواءً للمضامير أو حتى وضع الجداول واستقبال المشاركين، حيث سيكون السباق مكونًا من 252 شوطًا منها 20 للرموز والبقية لجميع الأسنان من سن الحقائق وحتى سن الحيل، وتم توزيع آلية الجدول والوقت لكي يلبي احتياجات المشاركين والمشاهدين ومحبي هذه اللعبة لضمان الفترات التشغيلية.وأضاف: "ستكون مسافات السباق في المرحلة الختامية من 4 كيلومترات وحتى 8 كيلومترات موزعة لكل سن، حيث ستكون مسافة 4 كيلومترات لسن الحقائق و5 كيلومترات للقايا و6 للجذاع وأخيراً 8 كيلو مترات لسن الثنايا".وأشار المري إلى أن اللجنة وضعت خططًا للتشغيل والصيانة للمضامير لكي لا تتأثر بأي عامل من عوامل الرياح النشطة تأهباً للمرحلة الختامية.الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت بعدد 206 أشواط شملت جميع فئات الهجن، وذلك على مدار سبعة أيام متتالية سيتم تكريم الفائزين فيها في ختام المهرجان.// انتهى //17:44ت م0094