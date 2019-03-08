الدمام 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنفذت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف، حملة لإزالة الأنقاض مجهولة المصدر من الشوارع والأحياء، وغسيل الأرصفة وإزالة اللوحات المخالفة، وذلك لإزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس فواز بن متعب المطيري أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيرًا إلى أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.وبين المهندس المطيري أن البلدية شكلت عددًا من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية لرصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع، لافتًا الانتباه إلى قيام الفرق بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، حيث نتج عن الحملة إزالة 600م2 من مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر، وعدد 20 من اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك غسيل الأرصفة بطول 720م، واستبدال 50 برميلًا للنظافة، ومسح الشوارع، وكنس الساحات.وأفاد أنه جرى إصلاح أعطال وتمديد كيابل, وصيانة عدد من الأعمدة وفوانيس الإنارة في مدينة سيهات وتوابعها، وتركيب كيبل بطول 50 مترًا في حي الخليج بسيهات.// انتهى //17:57ت م0097