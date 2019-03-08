الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستواصل القرية السعودية للإبل فعالياتها المتنوعة ، والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض, حيث تحظى القرية بإقبال كثيف من الزوار ومرتادي المهرجان.وتحتظن القرية القرية فعاليات وأركانها متنوعة مثل ركن خان الخليلي الذي يقدم التراث الشعبي المصري ، حيث يوجد به العديد من البازارات والمطاعم الشعبية التي يطغى على طابعها التراث والروح المصرية من ناحية المنتجات والعروض التي جذبت زوار المهرجان ، وركن رجال الصحراء الذي شهد حضورًا لافتًا ويتميز بأقسامه التي تقدم "دراما" توثيقية لما تزخر به البيئة الصحراوية في الجزيرة العربية ، حيث يتميز بتُقدَّم الفعالية باللغة العربية الفصحى واللباس العربي الأصيل ، كما تتضمن عدداً من الأركان منها راوي الصحراء ، وطبيب الصحراء , ودلولة الصحراء ، إضافة إلى ركن المضياف ، والمعلم ، والتاجر ، وشاعر الصحراء.ونال ركن السيارات الكلاسيكية إقبالاً مميزاً من الزوار حيث تعرفوا فيه على السيارات القديمة "الوانيتات" وأنواع إصدارات الواحات القديمة بالمملكة ، إضافة إلى ركن "ألعاب زمان" الذي يقدم أنواع متعددة من الألعاب مثل لعبة الكيرم ، والمصاقيل ، شد الحبل ، البلوت ، والدنينة ، التي نالت استحسان الزوار.وحظي ركن أكاديمية العرضة ضمن أركان القرية السعودية بإهتمام وتفاعل الزوار لمتابعة العرضة السعودية ضمن أهم الفعاليات المتواجدة داخل القرية، فضلاً عن الفعاليات المتعددة الأخرى المتواجدة داخل القرية.يذكر أن القرية السعودية للإبل تستقبل زوارها من الساعة 10.00 صباحا وحتى 10.00 مساءًا طوال فترة المهرجان.// انتهى //18:12ت م0099