قلقيلية 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسقمعت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق .وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا .// انتهى //18:13ت م0101