عام / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العديد بالاختناق
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
قلقيلية 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
قمعت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق .
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا .
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18:13ت م
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