الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسوقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس أمس على مشاركة "صحة الرياض" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نخسته الثالثة.وتجول الدكتور الدواس في عدد من مرافق "صحة الرياض" الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان من خلال مجمع العيادات المتواجد داخل مقر المهرجان الذي يعمل على مدار 24 ساعة، حيث يشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعلاجية، والتنفسية, بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.واطلع مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على سير حملات التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، وأيضًا جاهزية المرافق الصحية ، وفرق التوعية الصحية ، كما زار المراكز الصحية بالقرب من المهرجان وهي : مركز صحي رماح، ومركز صحي الرمحية وجميعهما يعملان على مدار 24 ساعة.وأوضح المشرف الميداني على مشاركة "صحة الرياض" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن مشاركة "الصحة" تشمل أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية طيلة فترة المهرجان ، كما تشمل تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان.وأشار الدكتور الغامدي إلى أن فرق "صحة الرياض" تواصل المرور على مواقع حظائر الإبل لتقديم خدمات التطعيم ضد الإنفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الإبل والمخالطين لها , كما جهزت فِرَقاً إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية متخصصة بنقل حالات العدوى.ولفت الانتباه إلى أن مشاركة "صحة الرياض" في المهرجان تأتي دعمًا وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //18:14ت م0102