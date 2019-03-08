نيويورك 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسبدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة توقف تقريباً في فبراير، وهو ما يعزز مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها بيانات ضعيفة لصادرات الصين، وتباطؤ طال أمده في منطقة اليورو.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بما يعادل 0.49 % إلى 125.85 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بما يعادل 0.66 % إلى 18.14 نقطة، و تراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.17 %، إلى 7334.35 نقطة.وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها إلى أكثر من 1 % في التعاملات المبكرة.// انتهى //19:08ت م0108