الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ـ في نسخته الثالثة ـ المقام في الصياهد الجنوبية اليوم نتائج منافسات فئة (50 جمل ..وضح)، حيث حلت في المركز الأول منقية طلق ظافي القحطاني، فيما جاءت في المركز الثاني منقية محمد كليفيخ الدوسري، وكان المركز الثالث من نصيب عبدالله محمد بن حويله، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية فضا عايش البقمي، وجاءت منقية سلمان محمد المطيري في المركز الخامس.من جهة أخرى تقام غدًا السبت منافسات المنقيات في فئة (100 جمل..وضح)، بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل .. شقح), تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ.// انتهى //19:27ت م0110