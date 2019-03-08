محايل 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنقل محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيد الوكيل رقيب عبدالله عجلان زايد العماري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وقال آل حموض أثناء تأدية واجب العزاء : إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، حيث استشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن تراب بلاد الحرمين الشريفين, سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي, مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ.// انتهى //19:27ت م0111