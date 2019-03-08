القاهرة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستستضيف جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي للشباب التي تقام غداً السبت وبعد غد الأحد ، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين العرب.ويتناول الملتقى الإعلامي العربي موضوع الشباب وإعلام المستقبل في ثلاثة محاور أساسية هي: متطلبات فرص العمل للشباب في وسائل الإعلام، وأخلاقيات الإعلام بين الواقع والتطبيق، ومستقبل الشباب في الإعلام.كما يتضمن الملتقى ورشتي عمل حول "الصحافة الإلكترونية: بين الواقع والتطبيق" و"البرامج التلفزيونية : ثقافة الاختلاف".// انتهى //19:36ت م0113