ثقافي / ملتقى إعلامي عربي للشباب غداً بالقاهرة
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
القاهرة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
تستضيف جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي للشباب التي تقام غداً السبت وبعد غد الأحد ، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين العرب.
ويتناول الملتقى الإعلامي العربي موضوع الشباب وإعلام المستقبل في ثلاثة محاور أساسية هي: متطلبات فرص العمل للشباب في وسائل الإعلام، وأخلاقيات الإعلام بين الواقع والتطبيق، ومستقبل الشباب في الإعلام.
كما يتضمن الملتقى ورشتي عمل حول "الصحافة الإلكترونية: بين الواقع والتطبيق" و"البرامج التلفزيونية : ثقافة الاختلاف".
// انتهى //
19:36ت م
0113