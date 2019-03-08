بريدة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس‏‫يقدم مهرجان الكليجا بمدينة بريدة الذي تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة القصيم ، العديد من البرامج والفعاليات المتجددة، التي تستهدف تسويق منتجات الأسر المنتجة ، وذلك في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة ، .كما يقدم المهرجان جوائز نقدية تقدر بأكثر من 50 ألف ريال مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، لزوار المهرجان بواقع 8 جوائز يومية ، إضافة إلى جوائز أخرى للأسر المنتجة بأكثر من 35 ألف ريال ، عبر سبعة محاور كجائزة أفضل منتج كليجا منزلي, و أفضل منتج مأكولات حديثة, و أفضل منتج مخبوزات, بالإضافه إلى جائزة أفضل منتج شعبي, و أفضل منتج حلويات, و أفضل منتج كليجا مباشر, و أفضل عمل حرفي .يذكر أن مهرجان الكليجا ، من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة وحلقة وصل بين الأسر والمستهلكين ، وبوابة سانحة لتسويق المنتجات الشعبية بمختلف أنواعها ، كما يقام على هامش المهرجان فعاليات متنوعة تستهوي الأسرة والطفل بمختلف اهتماماتهم .// انتهى //20:45ت م0116