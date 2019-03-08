الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسحقق النصر فوزاً صعباً على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .افتتح الاتفاق أهداف المباراة في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب رامون ارياس، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون مقابل .وفي شوط المباراة الثاني تمكن الاتفاق من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 56 عن طريق لاعبه فيليب كيس ، ليسيطر الفريق النصرواي بعدها على مجريات شوط المباراة الثاني في محاولة لتقليص الفارق.وجاء هدف النصر الأول في الدقيقة 70 عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله ، استمر النصر في الضغط بحثاً عن تسجيل هدف التعادل وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة سجل البديل فهد الجميعة هدف التعادل، وعند الدقيقة 98 يعود من جديد عبدالرزاق حمد الله ويسجل هدف الفوز.وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة 52 في المركز الثاني ، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع .// انتهى //21:15ت م0117