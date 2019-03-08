سياسي / زورق حربي إسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
بيروت 01 رجب 1440هـ الموافق 08 مارس 2019م واس
واصلت الزوارق الحربية الاسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية من خلال الدوريات المتواصلة التي تقوم بها داخل المياه الإقليمية اللبنانية .
وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة .
وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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21:17ت م
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