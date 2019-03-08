بيروت 01 رجب 1440هـ الموافق 08 مارس 2019م واسواصلت الزوارق الحربية الاسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية من خلال الدوريات المتواصلة التي تقوم بها داخل المياه الإقليمية اللبنانية .وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة .وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.//انتهى //21:17ت م0118