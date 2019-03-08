الطائف 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسكرمت جمعية الثقافة والفنون بالطائف أمس ، الأديب علي بن حامد الثقفي ، بحضور مدير الجمعية فيصل بن خالد الخديدي ونخبة من مثقفي المحافظة ، ضمن فعاليات أسبوع الوفاء الأول الذي تنظمه الجمعية .وتضمنت الحفل المعد بهذه المناسبة ، كلمة لمدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف نوه فيها بجهود المحتفى به في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة ، مستعرضاً فكرة أسبوع الوفاء الذي تبنته الإدارة العامة بجمعية الثقافة والفنون وينفذ بجميع فروعها ، إيماناً منها بدورها في خدمة المجتمع من خلال برنامجها الثقافي بتكريم الرواد الذين خدموا ثقافة المملكة ونقلوها للأجيال الشابة .وأشاد الخديدي بماقام به الثقفي من عمل دؤوب لتنمية الشباب وغرس الانتماء لديهم استلهاماً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتنمية الإنسان وبناء المكان .من جانبه أعرب الأديب علي الثقفي عن شكره لجمعية الثقافة والفنون بالطائف لاهتمامها بالمبدعين من أبناء الوطن في شتى مجالات الثقافة والفنون .واشتمل الحفل على عدد من الكلمات وعرض مرئي وقصائد شعرية وعروض فلكلورية .وفي ختام الاحتفال كرم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف ، الأديب علي بن حامد الثقفي .// انتهى //21:58ت م0121