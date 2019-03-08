القاهرة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع قادة القوات المسلحة والشرطة ، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.وأشاد الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي يتزامن مع احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر، مقدما التحية لأسر الشهداء.// انتهى //21:59ت م0122