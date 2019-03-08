عمّان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساستعاد فريق الجزيرة صدارة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه ذات راس بهدفين مقابل هدف ، في ختام الجولة الـ 16لمنافسات الدوري.وبهذه النتيجة، احتل الجزيرة الصدارة بـ36 نقطة، متقدمًا على الفيصلي الوصيف بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد ذات راس عند 5 نقاط في المركز الأخير.وفي المباراة الثانية ، فاز الصريح على مضيفه شباب الأردن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القويسمة، ليرفع الصريح رصيده إلى 16 نقطة، في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 31 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //22:05ت م0123