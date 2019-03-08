غزة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساستشهد مواطن فلسطيني اليوم وأصيب العشرات بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.وقالت مصادر محلية وطبية في غزة ،إن الشاب تامر خالد مصطفى عرفات استشهد شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبّان شرق قطاع غزة , كما أصيب 48 فلسطينياً بالرصاص الحي، منهم سيدتان، و15 طفلاً، وآخرون بالاختناق.فيما أصيب عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس .// انتهى //22:07ت م0124