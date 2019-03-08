القدس المحتلة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من ،عامر محمود مشعل ولؤي محمد سلامة ،وحسن سلامة.وفي رام الله قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري،مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق .وذكرت مصادر محلية في رام الله ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين بالمسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.// انتهى//22:29ت م0125