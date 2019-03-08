الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستعادل فريق الهلال مع نظيره الوحدة بهدف لمثله ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجل للهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة (47) ، وتعادل الضيوف بواسطة جابر عيسى في الدقيقة (75) ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب ، بينما وصل رصيد الوحدة لـ36 نقطة بالمركز السادس.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، فاز فريق الاتحاد على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد ، جاءت عن طريق الكساندر بريوفيتش في الدقيقتين (50) و(90) ، ليضيف الاتحاد بذلك النقطة رقم 19 إلى رصيده ، مقابل 19 نقطة أيضاً للفيحاء.// انتهى //23:00ت م0126