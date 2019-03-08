الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين اليوم عدداً من أبناء شهداء الواجب في قرية الفعاليات لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية , وتم استقبالهم بالعرضة السعودية أثناء دخلوهم للقرية ، ورافقهم لمشاهدة بعض عروض الفعاليات .وأكد ابن حثلين بأن هذا الاهتمام بأبناء شهداء الواجب وذويهم يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " بأسر الشهداء, تقديراً منهم لشهداء الواجب وما قدمه أولئك الأبطال ( رحمهم الله ) من تضحيات في ميادين العز والشرف لخدمة الدين والوطن .واشتملت الزيارة التي تأتي ضمن البرنامج الترفيهي الثقافي لأبناء الشهداء الذي تنظمه وزارة الداخلية على جولة موسعة بداخل أركان المهرجان لاطلاعهم على أهم الفعاليات ومن أجل المشاركة فيها , وكانت البداية في سوق " خان الخليلي " الذي تم تجهيزه بلوحات جدارية بعنوان " رسالة لأبطال الوطن " ومن ثما اتجهوا للمسرح المفتوح الذي شهد حضور كبير من رواد المهرجان , واستقبلوا الزوار الحاضرين في المسرح أبناء الشهداء عند دخولهم وقدمت فرقة الخيالة العروض الوطنية التي نالت إعجابهم .وكان " حوير " شخصية المهرجان يتجول برفقتهم عند زيارتهم لمختلف أركان قرية الفعاليات منذ دخولهم .وتحدث إبراهيم بن أحمد الزهراني أحد أبناء شهداء الواجب بأن هذه الزيارة رائعة بما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدًا أن هذا ليس بمستغرب من القائمين على نادي الإبل وفي مقدمتهم فهد بن فلاح ابن حثلين ، وقال :" سعدنا حقا بهذا الاستقبال الكبير وانبهرنا مما شاهدنها من فعاليات وعروض متنوعة " .وكانت اللجنة العليا قد سخرت جميع الإمكانيات لتسهيل تحركات وتنقلات أبناء الشهداء بداخل أروقة المهرجان المكتظ بالزوار .// انتهى //23:05ت م0127