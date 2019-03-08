رياضي / الأفريقي التونسي يفوز على شباب قسنطينة الجزائري في منافسات رابطة أبطال أفريقيا
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
تونس 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
فاز فريق الأفريقي التونسي على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجزائر اليوم لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات " المجموعة الثالثة " لكأس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم .
وإثر مباريات المجموعة الثالثة حافظ شباب قسنطينة على المركز الأول بـ 10 نقاط يليه في فريق تي بي مازيمبي بـ 8 نقاط والنادي الأفريقي بـ 7نقاط في حين يحتل المركز الرابع والأخير فريق الأسماعيلي المصري بنقطتين .
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23:06ت م
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