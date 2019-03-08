تونس 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسفاز فريق الأفريقي التونسي على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجزائر اليوم لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات " المجموعة الثالثة " لكأس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم .وإثر مباريات المجموعة الثالثة حافظ شباب قسنطينة على المركز الأول بـ 10 نقاط يليه في فريق تي بي مازيمبي بـ 8 نقاط والنادي الأفريقي بـ 7نقاط في حين يحتل المركز الرابع والأخير فريق الأسماعيلي المصري بنقطتين .// انتهى //23:06ت م0128