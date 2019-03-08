رياضي / انطلاق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل غداً في البدائع
الجمعة 1440/7/1 هـ الموافق 2019/03/08 م واس
الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس
تنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل بالإضافة الى سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و 80 كم .
ويشارك أكثر من 270 فارساً في السباق من مختلف اسطبلات المملكة إضافة إلى بعض دول الخليج والأردن .
يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام لأول مرة ورصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر ب 300 ألف ريال مقسمة على المراكز الـ 15 الأولى .
وكان اتحاد الفروسية قد أقام هذا الموسم 3 سباقات للقدرة سباق للشباب والناشئين وسباق كأس الهيئة العامة للرياضة وسباق كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى عدد من السباقات التأهيلية الدولية والمحلية .
//انتهى //
23:51ت م
0130