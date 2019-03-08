الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل بالإضافة الى سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و 80 كم .ويشارك أكثر من 270 فارساً في السباق من مختلف اسطبلات المملكة إضافة إلى بعض دول الخليج والأردن .يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام لأول مرة ورصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر ب 300 ألف ريال مقسمة على المراكز الـ 15 الأولى .وكان اتحاد الفروسية قد أقام هذا الموسم 3 سباقات للقدرة سباق للشباب والناشئين وسباق كأس الهيئة العامة للرياضة وسباق كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى عدد من السباقات التأهيلية الدولية والمحلية .//انتهى //23:51ت م0130