الصياهد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسزار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين اليوم، المركز الإعلامي بمقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.وأطلع ابن حثلين على ما يحتويه المركز من إمكانيات وأجهزة حاسب آلي وشاشات عرض تلفزوني تمكن العاملين بالمركز من أداء ونقل الرسائل الإعلامية بكل يسر وسهولة .كما التقى بالجهات الإعلامية المشاركة بالمهرجان، مشيدا بالجهود المميزة من الجهات الإعلامية المشاركة، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد لإظهار هذا الحدث الوطني بالشكل اللائق بالمملكة .// انتهى //23:53ت م0131