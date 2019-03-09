الحرث ٠١ رجب 1440 هـ الموافق ٠٨ مارس 2019 م واساحتفت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث ممثلة بالقسم النسائي مساء اليوم ,"باليوم العالمي للمرأة ", وذلك بنادي الحي بمدرسة الأميرة فهده للبنات بالمحافظة.وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالجمعية هيفاء هزازي أن الحفل تضمن العديد من الفقرات التعريفية بدور المرأة ومكانتها في المجتمع وبرامج ترفيهية ومسابقات ثقافية تبرز مكانة المرأة في الإسلام والدور المناط بها في رعاية الناشئة ، وأنجازات المرأة السعودية ومساهماتها في تحقيق التنمية ، في ظل ما تجده من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .//انتهى//01:27ت م0132