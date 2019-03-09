بيروت 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسالتقى وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اليوم في بيروت رئيس بعثة النقد الدولي إلى لبنان كريستوفر جارفيس و الوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء عرض من قِبَل فريق البعثة للمهمّة التي يقومون بها، لاسيما في ما يتعلّق بتوصياتهم لخفض عجز الموازنة، وضرورة العمل على إيجاد إيرادات جديدة للدولة يتمّ ترجمتها في موازنة عام 2019م.// انتهى //02:01ت م0133