نيويورك 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسنظمت الأمم المتحدة اليوم بمقرها في نيويورك، احتفالاً بمناسبة اليوم الدولي للمرأة هذا العام تحت شعار "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، وذلك بهدف الدعوة إلى تعزيز الابتكار للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.و قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته الافتتاحية إن الاحتفال باليوم الدولي يأتي هذا العام في وقت يواجه فيه العالم الكثير من التحديات الدولية منها تغير المناخ، و انعدام المساواة، والصراع المسلح، و الأزمات الإنسانية و ضعف الالتزام بالتعددية.وأضاف: "المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، أمران أساسيان لمعالجة كل هذه التحديات، و سنستطيع إعادة بناء الثقة والتضامن الدولي من خلال تحدي المظالم التاريخية و تعزيز الحقوق و الكرامة للجميع، و لكن لن نتمكن من تحقيق التنمية والسلام المستدامين إلا من خلال الاستفادة من كل المصادر والقدرات".// انتهى //03:05ت م0134