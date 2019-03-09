نيويورك 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 23.12 نقطة، أو 0.09 %، إلى 25450.11 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقًا 5.86 نقطة، أو 0.21 %، ليغلق عند 2743.07 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 13.32 نقطة، أو 0.18 %، إلى 7408.14 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 %.// انتهى //03:22ت م0135