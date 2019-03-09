الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطويـر الشراكـة الاستـراتيجيـةسعود بن نايف يرعى ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقةمدير الأمن العام يشرف على الاستعدادات لتمرين وطن «89»أمير الباحة يرعى مؤتمر «التربية.. آفاق مستقبلية»د. القصبي ينقل تحيات الملك وولي العهد للرئيس محمد عبدالحامد.. توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنغلاديشمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في اليمن ولبنانلجنتا الصداقة البرلمانية تجتمعان بسفيري السويد والنرويجإصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض (درون) حوثية باتجاه أبهاإمام الحرم المكي: ما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنىخطيب المسجد النبوي: الجمعة ميدان للتنافس في الأعمال الصالحةدورة تقنية لـ 100 من مراقبي المساجدالمرأة السعودية.. طموح في صالح رؤية الوطنافتتاح ندوة تمكين المرأة السعودية بمشاركة محلية ودوليةجوناثان شانزر: الولايات المتحدة تشارك ولي العهد رؤيته لشرق أوسط أفضلانتقال المعارك بين الحوثيين وقبائل حجور إلى غربي كُشرقوات النظام السوري تنفذ جولة جديدة من القصف جنوبي حلب// يتبع //06:03ت م0003