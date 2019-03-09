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السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطويـر الشراكـة الاستـراتيجيـة
سعود بن نايف يرعى ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة
مدير الأمن العام يشرف على الاستعدادات لتمرين وطن «89»
أمير الباحة يرعى مؤتمر «التربية.. آفاق مستقبلية»
د. القصبي ينقل تحيات الملك وولي العهد للرئيس محمد عبدالحامد.. توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنغلاديش
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في اليمن ولبنان
لجنتا الصداقة البرلمانية تجتمعان بسفيري السويد والنرويج
إصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض (درون) حوثية باتجاه أبها
إمام الحرم المكي: ما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى
خطيب المسجد النبوي: الجمعة ميدان للتنافس في الأعمال الصالحة
دورة تقنية لـ 100 من مراقبي المساجد
المرأة السعودية.. طموح في صالح رؤية الوطن
افتتاح ندوة تمكين المرأة السعودية بمشاركة محلية ودولية
جوناثان شانزر: الولايات المتحدة تشارك ولي العهد رؤيته لشرق أوسط أفضل
انتقال المعارك بين الحوثيين وقبائل حجور إلى غربي كُشر
قوات النظام السوري تنفذ جولة جديدة من القصف جنوبي حلب
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