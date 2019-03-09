غزة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم ، عددًا من المواقع في قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها و إلحاق أضرار في منازل و ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية:" إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف16) قصفت بصاروخين موقعًا قرب منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت موقعًا بصاروخٍ واحدٍ في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأرضًا زراعية بصاروخين بمنطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، مما أوقع دمارًا في الموقعين و حفرة عميقة في الأرض الزراعية وأضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من المواقع المستهدفة".كما قصف طيران الاحتلال بصاروخين ارتجاجيين موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره، و إلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وزعم جيش الاحتلال، أن طائراته الحربية أغارت على عدد من المواقع في غزة، ردًا على إطلاق قذيفة و بالونات على المستوطنات المتاخمة للقطاع.// انتهى //07:31ت م0007