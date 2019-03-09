جدة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل محافظة جدة ، الجموم، بحره ، رابغ ، خليص، الكامل ، والاجزاء المجاورة لها .وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.// انتهى //09:29ت م0009