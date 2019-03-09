إسلام آباد 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي جدد دعوة السلام للهند وحذرها في الوقت ذاته بقدرة القوات المسلحة الباكستانية على التعامل مع أي عدوان عابر للحدود.وأخبرت عن تراجع التوتر بين باكستان والهند إلى حد كبير رغم بقاء قوات البلدين على الحدود.وأشارت إلى عزم باكستان إعادة سفيرها لدى نيودلهي اليوم، وفي المقابل قررت الهند إعادة سفيرها إلى إسلام آباد.وعرجت إلى إعلان باكستان عن فتح مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران المدني بعد تراجع التوتر مع الهند.وتابعت الاستعدادات الجارية في باكستان للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التي تصادف الثالث والعشرين من مارس كل عام.إقليمياً أخبرت عن نفي حركة طالبان الأفغانية دخولها في اتفاق مع أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في أفغانستان.وتطرقت إلى إعلان الجيش الهندي عن تحطم طائرة حربية تابعة له خلال تنفيذها مهمة روتينية قرب الحدود مع باكستان.// انتهى //09:52ت م0010