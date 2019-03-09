بيروت 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،والذي جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية اليابانية،وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.وسلطت الصحف الضوء على تواصل حرب السجالات السياسية في الداخل اللبناني، في ضوء مسلسل كشف ملفات الفساد التي يواجه بها الأقطاب السياسيون بعضهم البعض.وأخبرت صحف لبنان عن التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس في الجزائر رفضا لترشّح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة، وذلك رغم التحذيرات الرئاسية من فوضى وفتنة قد تعم البلد.فلسطينياً اهتمت الصحف بأداء الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم التحديات الإسرائيلية، في حين سقط شاب وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي جنوب قطاع غزّة.ونقلت صحف السبت المعلومات التي تحدثت عن استعداد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف الهجوم على منطقة الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق سوريا.وتحدثت الصحف عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل العراقية ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح من المدنيين العُزّل.// انتهى //09:54ت م0011