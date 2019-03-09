القاهرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة والشرطة، لمناقشة تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.وأبرزت في الإطار ذاته، إشادة الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على الوطن، ومجهوداتهما في دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.ونشرت إعلان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي لايزال بعيدًا.وواكبت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية إثر مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودي شرق رفح جنوب قطاع غزة.وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى، تأكيد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.//انتهى//09:58ت م0012