الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستحتفل جامعة الطائف غداً باحتفالية خاصة بيوم المرأة العالمي، عبر إقامة ملتقى بعنوان: "المرأة السعودية.. طموحات وإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030" .وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الملتقى يأتي وفق توجهات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني, واحتفاءً بما تحققه المرأة السعودية من إسهامات فاعلة في تحقيق نهضة الوطن وتنميته، بثبات على المبادئ، والتزام بالقيم، وتطلع نحو المستقبل .من جانبها، أفادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، أن الملتقى سيشهد تكريم نائب وزير التعليم لشؤون البنات سابقاً نورة بنت عبدالله الفايز، وهي أول سيدة سعودية تشغل منصب نائب وزير في المملكة، باعتبارها أنموذجاً يحتذى للجيل الشاب من الفتيات السعوديات الطموحات, وتعد من الشخصيات النسائية القيادية في المملكة، ويأتي تكريمها تقديراً لمسيرتها الطويلة من العمل والعطاء التي بدأتها منذ العام 1975 لتطوير قطاع تعليم البنات في المملكة طوال أربعة عقود، حققت خلالها الكثير من الإنجازات.وبينت الدكتورة الزهراني أن الملتقى سيعقد جلستين حواريتين، الأولى بعنوان: "طموحات وتحديات المرأة السعودية"، والثانية بعنوان: "المقومات والفرص لنجاح المرأة السعودية"، بمشاركة نخبة من السيدات السعوديات الاختصاصيات في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والمعرفية، إضافة إلى عدد من عضوات هيئة التدريس في الجامعة .// انتهى //10:31ت م0013