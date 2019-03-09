عدن 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسقال محافظ صعدة اليمنية، اللواء هادي طرشان الوائلي إن قوات الجيش اليمني في المحور، أصبحت على بعد أقل من ثلاثين كيلو متر فقط من مركز المحافظة.وأوضح الوائلي في تصريح بثه موقع / سبتمبر / الحكومي أن الجيش حقق تقدمًا كبيراً في جبهة الصفراء وتمكن من الاقتراب من مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .وشدد خلال اجتماع باللجنة الأمنية في المحافظة على تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.وأكد محافظ صعدة على رفع الجاهزية والاستعداد للوحدات الأمنية في المحافظة وذلك لتأمين المناطق المحررة، وإعادة الانتشار الأمني فيها.// انتهى //10:42ت م0014