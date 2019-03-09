جيزان 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساختتمت أعمال ملتقى "اللغة الإنجليزية" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، واستضافه مكتب التعليم بجزر فرسان تحت شعار " اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها " .وشهد الملتقى، الذي جاوز عدد الحاضرين لجلساته على مدى يومين سبع مئة مشارك ومشاركة، طرح عدد من أوراق العمل، شارك من خلالها نخبة مميزة من المختصين والمتحدثين من جامعة جازان، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالإضافة للمعرض المصاحب، كما احتضن العديد من المشاركات الطلابية الإبداعية باللغة الإنجليزية ، وتخلله تقديم دورات مجانية من معهد وول ستريت لتعلم اللغة الإنجليزية.وتناول الملتقى في يومه الأخير، عدداً من أوراق العمل منها ورقة بعنوان "تحليل مناهج اللغة الإنجليزية في المملكة ومبادرات التعليم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والدور المهم للغة في الاقتصاد" قدمها برندان ميتشل من شركة "تطوير" للخدمات التربوية ، تلتها ورقة عمل لسيف عبدالحفيظ من معهد "وول ستريت" سلّط خلالها الضوء على "التعليم الذي يجمع بين استخدام الفصول الإلكترونية والتقليدية" .كما قدم المستشار العلمي للملتقى الدكتور علي مجلي ورقة تحدث فيها عن "إستراتيجيات تدريس مهارة التحدث" ، واختتم الملتقى أعماله بورقتين لمدير إدارة الجودة بتعليم جازان أبو بكر أحمد ولي عن "مجتمعات التعلم المهنية"، فيما تناول قائد مدارس "رياض جازان" العالمية أحمد خضير "فاعلية البودكاست في اكتساب المفردات والدور الرئيس للتقنية في تسهيل عملية تعلم اللغة الإنجليزية" .ثم أعلنت التوصيات المنبثقة عن الملتقى، والتي هدفت في مجملها إلى تعزيز أداء المعلمين ورفع مستوى التحصيل الدراسي داخل حجرة الصف من خلال تفعيل ممارسات التدريس.// انتهى //10:48ت م0015