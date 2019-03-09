جيزان 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسنظمت جمعية "رواد" الشبابية بمنطقة جازان ممثلة في قسمها النسائي الليلة الماضية، برنامجاً تثقيفياً تم من خلاله تسليط الضوء على "دور المرأة وأهميته في بناء المجتمع"، وذلك ضمن فعالياتها للاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.كما تم ، تسليط الضوء، على مكانة المرأة في الإسلام عامة وفي المجتمع السعودي بشكل خاص، والمجالات التي تسهم فيها المرأة، ودورها الحضاري ومساهمتها في النهضة التي يشهدها الوطن.// انتهى //11:29ت م0021