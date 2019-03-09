الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساحتفلت إدارة مطار الطائف الدولي بالتعاون مع إدارة التعليم بالطائف أمس, باليوم العالمي للمرأة مع المسافرات القادمات داخل صالات السفر .وحرص منسوبو المطار ومنسوبات إدارة التعليم بمحافظة الطائف على توزيع الورود والهدايا التذكارية علي السيدات المسافرات احتفالاً بهذه المناسبة وتقديراً لجهودهن الجليلة التي تسهم في رفعة هذا الوطن الغالي.//انتهى //11:29ت م0022