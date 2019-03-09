عام / مطار الطائف الدولي يحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع التعليم
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
احتفلت إدارة مطار الطائف الدولي بالتعاون مع إدارة التعليم بالطائف أمس, باليوم العالمي للمرأة مع المسافرات القادمات داخل صالات السفر .
وحرص منسوبو المطار ومنسوبات إدارة التعليم بمحافظة الطائف على توزيع الورود والهدايا التذكارية علي السيدات المسافرات احتفالاً بهذه المناسبة وتقديراً لجهودهن الجليلة التي تسهم في رفعة هذا الوطن الغالي.
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11:29ت م
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