الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل مكة المكرمة ، والطائف ، والخرمة ، وتربة ، ، والليث ، والقنفذة ، والشعيبة ، والاجزاء المجاورة لها .وأفادت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .// انتهى //11:29ت م0023