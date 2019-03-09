السيح 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستبدأ إدارة تعليم الخرج غداً تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال ، اعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة ، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالألتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 .// انتهى //11:33ت م0024