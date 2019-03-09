الجزائر 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على المسيرات السلمية التي تظاهر فيها أمس مئات الالاف من الجزائريين مطالبين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لفترة رئاسية خامسة وتغيير النظام.وأبرزت تأكيد الجيش الجزائري عبر افتتاحية لسان حاله "مجلة الجيش"، تلاحم القوات المسلحة مع كافة فئات الشعب الجزائري، لافتا إلى أن كلا الطرفين لهما "رؤية واحدة لمستقبل الجزائر".وبشأن الأوضاع في اليمن، أشارت إلى تأكيد المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كينغ، أهمية حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي، داعيا مليشيات الحوثي المدعومة من ايران للانسحاب من مدينة الحديدة وتنفيذ اتفاق السويد المبرم في ديسمبر الماضي.وأخبرت عن قيام أكثر من أربعين ألف فلسطيني، بأداء صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك مصلى باب الرحمة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة السلمية بقطاع غزة.وفي متفرقات أخرى، لفتت صحف الجزائر إلى إعلان تركيا شروعها في استلام ونشر منظومة الصواريخ الروسية المتطورة " اس 400" اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، في ظل تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على الصفقة.// انتهى //12:05ت م0026