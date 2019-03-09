عام / وزير التعليم يلتقي وفداً من القضاة الماليزيين
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة .
وتمحور اللقاء حول الاسهامات التي تقدمها جامعة الإمام في مجالات القضاء، والبحوث والدراسات في هذا الجانب وإمكانية الإفادة منها .
حضر اللقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود .
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12:24ت م
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