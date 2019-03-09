الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة .وتمحور اللقاء حول الاسهامات التي تقدمها جامعة الإمام في مجالات القضاء، والبحوث والدراسات في هذا الجانب وإمكانية الإفادة منها .حضر اللقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود .// انتهى //12:24ت م0029