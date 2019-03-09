الخرطوم 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير بأن المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، متعهداً بأن تكون حكومة كفاءات، دون أي محاصصة سياسية أو قبلية أو جهوية.ونقلت الصحف عن تقرير توثيقي صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن 267 فلسطينياً استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة عند السياج الأمني مع قطاع غزة في 30 مارس 2018.وركزت صحف السبت على تأكيد ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أمس ، أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وبطريقة تضمن كرامتهم.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بعدم السماح لأي جماعة مسلحة بالعمل على أراضي البلاد وشن هجمات في الخارج.// انتهى //12:34ت م0032