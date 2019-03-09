لبنان 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.//انتهى//12:54ت م0033