بكين 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأعربت الصين عن تفاؤلها بشأن الجولة القادمة من محادثات التجارة التي تجريها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد الكشف عن مساعي كبار المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن وجبات طعام جاهزة.وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني الصيني "عندما تسأل عن أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية القادمة، أشعر بأن هناك أمل".وأضاف شوين أن "مسؤول الاقتصاد الكبير في بكين ليو هي، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايز، أجريا محادثات في واشنطن الشهر الماضي من أجل التوصل لأرضية مشتركة".// انتهى //13:03ت م0035