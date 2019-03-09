لندن 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي ببذل "جهد إضافي" في المفاوضات للانتهاء من اتفاق بريكست في الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع.ونقلت الصحف عن تيريزا ماي قولها إن بريطانيا قد لا تنفصل أبداً عن الاتحاد الأوروبي إذا لم تقدّم لها بروكسل المساعدة الآن.ولفتت إلى تحذير وزراء بريطانيون من خطر أزمة بريكست الحالية والخلافات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى أزمة دستورية شاملة في البلاد.وأشارت إلى تسجيل الجنبه الاسترليني أكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي بسبب تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه تجاه محادثات انفصال بريطانيا.// انتهى //13:06ت م0036