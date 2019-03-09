كسمايو - جوبالاند 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال ، يستفيد منها 18,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.//انتهى//13:49ت م0038