عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
كسمايو - جوبالاند 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال ، يستفيد منها 18,000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
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13:49ت م
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