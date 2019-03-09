بروكسل 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية البرلمانية مع البرلمان الأوروبي أمس في مقر البرلمان ببروكسل بعضو البرلمان الأوروبي جيفري فان اوردن.واستعرض الاجتماع سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع وفد المجلس برئيس المجموعة البلجيكية للاتحاد البرلماني المشترك بول فان دن دريش.وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل العلاقات السعودية البلجيكية في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تعزير الروابط البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البلجيكي.حضر الاجتماعين أعضاء مجلس الدكتور نايف الرومي والأستاذة هدى الحليسي والدكتور مساعد الفريان ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.من جانبه أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية - في تصريح صحفي - أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ .وأفاد سموه أن الوفد استعرض خلال اجتماعاته رؤية المملكة 2030 وما تمثله من استراتيجية هامة بدأت في تحقيق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، مشيراً إلى أن الوفد أكد على ما تمثله المملكة العربية السعودية من أهمية سياسية واقتصادية في العالم العربي والإسلامي وما لها من دور فاعل في الساحة الدولية.ولفت الأمير خالد بن عبدالله النظر إلى أن مجلس الشورى بدعم من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقوم بدور رائد في مجال الدبلوماسية البرلمانية لربط وتوثيق علاقات المملكة من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية ولتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون والتنسيق.// انتهى //13:55ت م0040